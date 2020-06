No hay “piso parejo” para comercios de Xalapa durante pandemia: CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVYTUR) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, afirmó que es entendible el reclamo de los comerciantes que exigen volver a abrir durante la pandemia y es que no hubo “piso parejo” para todos.



"Algunas empresas estuvieron abiertas por ser actividades esenciales. Sin embargo, lo que no vimos es que en esas tiendas se limitara la venta de otros artículos como ropa o telas. Hay una queja que es genuina porque no hubo piso parejo", dijo.



Respecto al sector informal, lamentó que no se estén siguiendo los protocolos ante la pandemia, contrario a los establecimientos incorporados a la CANACO.



Resaltó que algunos comercios intentaron negociar el pago de rentas, situación que no fue posible y la consecuencia de ello es que éstos ya no vuelvan a abrir.



"Muchos compañeros lo que hicimos fue negociar, bajar los costos fijos que se tenían. En algunos casos no fue posible, hoy en día pueden ver a muchos negocios con el letrero de 'se vende' o 'se renta'".



Además, agregó que más del 30 por ciento de estos negocios ya no van a regresar o en su caso, abrirían de manera limitada.



"La cifra es muy dura, se perdieron muchos empleos y los que se tenían que crear ya no fue posible. El ajuste de personal, fue por espíritu de sobrevivencia que ya no pudimos sostener. Había que pagar rentas, créditos, seguridad social", concluyó.