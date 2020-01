No hay recursos para mejorar toda la red carretera de Veracruz: SCT

Terminar las carreteras y tramos abandonados por muchas razones en Veracruz y el país, es una de las prioridades del Gobierno federal, asentó el secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú.



Durante la puesta en operación de la autopista Tuxpan-Tampico, en el tramo Naranjos-Ozuluama, el funcionario federal señaló que hay muchos lugares donde hay obras abandonadas y el propósito es terminar con estas acciones inconclusas para dar eficiencia al sistema carretero.



El Presidente de la República, dijo, ha sido claro al señalar que se atenderán las comunidades más alejadas, abandonas y olvidadas hasta hace poco, por lo que el objetivo es comunicarlas con caminos pavimentados en todas las carreteras municipales.



“Hay más de 300 cabeceras municipales en el país que no tienen un camino donde se pueda transitar todos los días y esto es la exclusión, esto es alejar del progreso a la gente que vive ahí”, expuso.



Por ello, el programa de caminos y carreteras es una de las prioridades del Ejecutivo federal, por lo que ya se trabaja en culminar obras pendientes.



No obstante, adelantó que no se meterán a grandes obras porque se busca hacer eficiente la red ante la falta de recursos.



“La red carretera es grande pero el abandono ha sido largo y difícil, pero se va a recuperar; no se tienen los recursos suficientes para llevar a cabo todas las obras que se requieren para hacer esa red eficiente, el Gobierno no lo puede hacer solo”, admitió Javier Jiménez Espriú.



Por esto, señaló que se acaba de suscribir convenio con iniciativa privada para impulsar a los empresarios y que participen en estos proyectos.



“El Presidente nos ha dado instrucciones y se acaba de suscribir un convenio importante con la iniciativa privada, para estimular a los empresarios a participar en la construcción de infraestructura para Mexico; vamos a ampliar el programa con una nueva concepción”.



Es así que Jiménez Espriú explicó que dicha concepción es social, de justicia y de equilibrio, por lo que se ha invitado a los empresarios a participar.



Comentó que este es el caso de la autopista Tuxpan-Tampico, en el tramo Naranjos-Ozuluama, donde un concesionario está dispuesto a hacer una obra de esta naturaleza, con una inversión que le sea rentable pero en términos razonables y correctos.



“No se abusó, como en muchas ocasiones se vio, de que todo era para acá y de que cueste lo que cueste vamos a obtener grandes recursos”.



El funcionario federal agregó que ya se habla con los concesionarios para que apliquen e integren este nuevo modelo que ayudará a ampliar la red y eficientar las mismas.



En el caso de Veracruz, reiteró que se atacarán todos los problemas de infraestructura, tales como carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas, llegan o comunicación e internet a todos los veracruzanos.



“En el sexenio de López Obrador todos deben estar conectados, porque la comunicación a internet no es un tema técnico, es la conexión a la comunicación y la cultura del mundo; es parte fundamental hoy, del bienestar de los ciudadanos”, expuso al agregar que quienes no tengan estos bienes, estarán excluidos del progreso.