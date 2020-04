No hay “vacío de poder” en Actopan; Síndica suplente asumió el cargo: Diputado

La síndica suplente del municipio de Actopan, Nayeli Toral Ruíz, asumió formalmente el cargo esta semana, por lo que no existe vacío de poder en dicho Ayuntamiento.



Lo anterior, lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, quien refirió que el Cabildo, encabezado por el alcalde interino, Eduardo Carranza Barradas, tomó protesta al cargo a la nueva funcionaria.



Añadió que también fue el propio Cabildo el que previamente determinó designar a Carranza Barradas en el cargo de Presidente Municipal interino.



“Es necesario que no haya vacío de poder; se hizo una sesión de Cabildo y en acuerdo con ellos mismos llegó el regidor a ocupar de manera interina la presidencia”.



Gómez Cazarín reconoció que la pandemia de coronavirus está retrasando al Congreso para formalizar la situación legal del Ayuntamiento pero por Ley, las suplencias pueden permanecer por 2 meses antes de que la Legislatura proceda.



Al respecto, el diputado local no descartó que Carranza Barradas vaya a concluir el periodo en el cargo o si la Síndica suplente asumirá la presidencia municipal.



“Nosotros queremos que se haga todo con apego a la Ley, no nos vamos a brincar a la Ley. Desafortunadamente, esta pandemia también vino a parar este proceso para darle certeza jurídica al municipio de Actopan”.



“Estamos esperando el tiempo correcto; regresando la pandemia atenderemos; se pararon las actividades del Congreso por el resguardo que se está teniendo con los ciudadanos”.