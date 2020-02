No hubo fuga de químicos por volcadura de pipa, reiteran Bomberos de Orizaba

El comandante de Bomberos de Orizaba, Manuel Jiménez Cadenas, indicó que no se pueden descartar riesgo tras el choque y volcadura de una pipa que transportaba químicos en las vías del tren de la colonia Rafael Alvarado.



Debido a que cargaba hidróxido de amonio, se han instalado protocolos para atender el percance, laborando con equipos de protección respiratoria y con encapsulados.



"Es hidróxido de amonio que sí es riesgoso para la salud pero no hay fuga y es más delgado que el amoniaco, porque viene en menor escala de daño".



Agregó que en la maniobra planeada es desenganchar el primer remolque para separarlo.



"Esta mañana trabajamos con la empresa para poder desenganchar y cuando lo hagamos, se tiene que levantar con mucho cuidado y las grúas no podrán utilizar cadenas, sino eslinga para evitar una fricción que genere problemas".



Indicó que la maniobra va tardar de dos a tres horas, por ello se evacuaron casas cercanas, dos escuelas y la Facultad de Ciencias Químicas.



"Lo que estamos haciendo los Bomberos es una gestión de riesgo, tratamos de evitar que haya afectación a las personas y a nosotros mismos. Si hubiera una fuga sí sería peligro. Estamos vigilando la dirección de viento y es que tenemos cuidado porque está lamentablemente cambiando la dirección".



Indicó que no se puede revolver el agua con el producto porque se complicaría, sólo se hacen cortinas para evitar que el producto pase.