No levanta ocupación hotelera en Veracruz-Boca del Río

El verano en materia turística ha sido muy por debajo de las expectativas en Veracruz-Boca del Río. En la última semana, el promedio de ocupación hotelera ha sido del 20 por ciento, aunque se esperaba que fuera similar a lo registrado en Semana Santa cuando se superó el 50 por ciento.



Aun así, la caída no ha sido tan drástica como en la primera y segunda ola de contagios, reconoció el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia, quien explicó que la vacunación ha permitido que los establecimientos sigan abiertos porque muchos trabajadores ya están inoculados.



Esta Tercera Ola del COVID-19 no se compara económicamente a las dos primeras y eso es lo que mantiene al sector vivo.



"Podemos decir incluso que esta Tercera Ola que se está viviendo no se puede comparar económicamente con los estragos que trajo la primera, ni la segunda, en la segunda sufrimos bastante a pesar de que no llegamos a cerrar, en esta tercera sí hemos bajado las ventas pero no hemos llegado a los niveles de la primera o la segunda afortunadamente y creemos que es por el número de personas vacunadas", dijo.



Precisó que durante julio todavía se tenía una afluencia de turistas importante y se pretendía se extendiera hasta las vacaciones de verano, sin embargo, el incremento de casos sigue.



Aunado a ello, los cierres en calles también impactan a los hoteles del Centro Histórico.



"En julio pudimos ver una afluencia interesante pero no a los niveles que esperamos, creíamos que iba a estar mejor en julio pero la dinámica positiva desde marzo, podemos decir que julio no nos fue mal hablando en términos de pandemia, estuvimos alrededor de 45 a 50 por ciento promedio de ocupación fines de semana más altos, en agosto hemos visto un descenso en la ocupación estamos manejando 20 puntos porcentuales".



El representante del COMETUR indicó que se mantienen con buenas expectativas dado que aún quedan dos semanas de vacaciones.