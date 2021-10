No más rechazados: La 4T impulsa nuevo proyecto con universidades públicas

La Universidad Autónoma de Zacatecas (AUZ) puso en marcha este año un nuevo proyecto piloto para aceptar incluso a los alumnos que no pasaron el examen de admisión, con el fin de no privarlos del derecho a la educación.El Gobierno Federal aplaudió este modelo y el subsecretario de Educación Superior en el país, Luciano Cocheiro Bórquez, destacó el esfuerzo de la institución.Y es que la Universidad de Zacatecas señaló que se trata de “un esfuerzo con proyección nacional”, que podría ser retomado paulatinamente por las demás universidades del país.Dicha institución educativa dio cabida este ciclo escolar a 425 estudiantes que no habían sido aceptados en los procesos ordinarios anteriores.Así, a través de la “Unidad Académica Piloto”, la AUZ pretende que no haya más estudiantes rechazados; en el caso de los 425 jóvenes, se les ofreció un cupo en cuatro carreras: Ingeniería en Ambientes Inteligentes; Ingeniería en Producción de Medios Digitales; Ingeniería Biomédica o Ingeniería Electrónica Automotriz.En ese sentido, en días pasados la Universidad presentó el programa “Concepción y Ruta Crítica para el Proceso de Reforma”, de toda la institución que alberga a más de 45 mil estudiantes, maestros y trabajadores y que a decir de las propias autoridades educativas de aquel Estado, representa “un esfuerzo con proyección nacional”, pues servirá como piloto, de lo que se espera asuman, dentro de su autonomía, las demás universidades públicas del país.Dentro del proceso de cero rechazo, la UAZ ha sido enfática en dar prioridad a jóvenes de origen humilde, indígena y de zonas rurales “en defensa de la educación como un derecho humano fundamental”.La propuesta de la universidad zacatecana, consiste en un impulsar un nuevo modelo educativo que promoverá el pensamiento crítico, la inter y transdisciplinariedad, el compromiso social y ambiental, a través de una nueva “arquitectura institucional”, que incluirá la “redefinición de planes y programas de estudio”.