No me alcanza para un Ferrari, dice Secretario de Finanzas ante rumores

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en Veracruz, José Luis Lima Franco, afirmó que entregó su declaración patrimonial en tiempo y forma y rechazó que sea propietario de un vehículo Ferrari, modelo Roma, tal como circuló recientemente en redes sociales, “este no es un tema que para mí sea relevante”, dijo al desmentir que sea propietario de un auto de lujo.Al ser cuestionado sobre si es dueño del referido coche, valuado en 225 mil dólares (aproximadamente 4.6 millones de pesos), dijo que no aspira, ni alcanzaría su sueldo para adquirirlo."Mis ingresos son por mi trabajo, estoy muy orgulloso y honrado de pertenecer a este Gobierno, lo que gano es para mantener a mis hijos, a mi familia, vengo de una familia trabajadora y en ese sentido no aspiro, ni me alcanzaría mi sueldo para adquirir un vehículo de esta naturaleza", afirmó.Lima Franco reiteró que no pensaría en tener "esos lujos" y si lo hiciera, acotó, se iría a la iniciativa privada y desarrollaría una empresa que le permitiera contar con un coche de gama alta."Pero mientras siga en el Gobierno, trataré de vivir en la justa medianía", aseveró el titular de la SEFIPLAN, quien dijo desconocer el por qué de estos señalamientos o si obedecen a que lo ven como posible candidato a un cargo de elección popular en 2024.Sobre la publicación, el funcionario estatal expresó que los periodistas veracruzanos tienen un "buen nivel" de crítica e investigación, por lo que cuestionó que se afirme que es propietario de un coche de la marca italiana."Esto no es acorde al periodismo de nivel que tienen los veracruzanos, entonces es un tema que para mí no es relevante", externó el integrante del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez.