No mejora actividad de betuneros de Coatepec

Betuneros que se instalaban en el parque “Miguel Hidalgo”, en Coatepec, fueron reubicados a un inmueble de un Sindicato de Trabajadores cercano al Palacio Municipal, sin embargo, su servicio es poco requerido, por lo que hay días en los que no obtienen recursos ni para comprar tortillas.



Al respecto, don Esteban Jácome González, quien se ha dedicado 26 años a esta actividad, señaló que en ocasiones “no cae” ni una boleada para llevar algo de comida a su casa, situación que ya es desesperante.



“Estamos mal porque tenemos un mes que no trabajamos debido a la pandemia, vengo a trabajar porque no hay más, sí resentimos porque a veces no cae nada, a veces hago una (boleada) a veces nada, yo soy quien lleva de comer a la casa, no tenemos apoyo de nadie. Quiero pedirle a la gente que nos apoye, que traiga sus zapatos, yo sólo quiero trabajar para llevar dinero a mi casa, a veces sólo cae algo para las tortillas”, dijo.



Por su parte, Chum Lee, como es conocido otro betunero, señaló que anteriormente atendía alrededor de 15 personas en el parque y ahora lo más que hace son dos boleadas por día y en ocasiones, ninguna.



“Bajó mucho el trabajo, la gente nos trae los zapatos pero hace un mes en el parque hacía unas 15 boleadas, ahorita una o dos. Esperamos regresar en junio al parque”, comentó.



Estos trabajadores mantienen la sana distancia al interior del lugar donde se instalaron, además de que los clientes sólo llevan sus zapatos y más tarde regresan por ellos.