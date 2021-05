No pagan a trabajadores de limpieza que “corrieron” del Congreso

Los trabajadores despedidos por la empresa Servicios Integrales de Limpieza (SLI), la cual ofrece el servicio de aseo en el Congreso del Estado, se manifestaron en la plaza Lerdo para acusar que no han sido recontratados ni se les ha cubierto el adeudo que la empresa aún mantiene.



Los extrabajadores expresaron que ante la negativa de alguna autoridad de respaldarlos, tuvieron que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



"Esto fue un despido justificado porque no nos dieron ningún documento donde nos dijeran el motivo. Los diputados bajaron a apoyarnos y hasta nos abrazaron, pero realmente no se ha visto el apoyo. Quremos que el gobernador se entere de lo que está pasando", comentó Mónica Castillo, una de las despedidas.



Recordó que el despido se realizó el pasado 2 de mayo, luego de que durante una sesión en el recinto legislativo se quejaran de las malas condiciones laborales por parte de la empresa.



"De 17 que tomaron la tribuna, fueron 6 los despedidos. Venimos al Palacio para que el gobernador se entere. Nosotros queremos que se nos vuelva a dar nuestra labor, porque ya son 3 años los que llevamos laborando ahí. Unos llevan más años laborando y asi como de la nada se nos sacó", explicó.



Lamentó que por levantar la voz y hacer visibles las carencias laborales, de la noche a la mañana les hayan pedido abandonar sus puestos de trabajo.



" Venimos a exigir trabajar de nuevo, porque a cómo está la situación ahorita con la pandemia, no hay trabajo. Pedimos la recontratacion y que se investigue a fondo a la empresa. Hay trabajadores que tienen discapacidad y diabetes que también fueron despedidos", concluyó.