No paran las protestas en UV para demandar clases presenciales

Estudiantes de las facultades de Ingenierías de la Universidad Veracruzana se manifestaron para exigir clases presenciales porque afirman requieren hacer sus prácticas en las aulas y no de manera virtual.Desesperados porque señalan que quieren ser ingenieros químicos, no virtuales, bloquearon el bulevar Adolfo Ruíz Cortines para ser escuchados.Reclaman que no tienen fecha para regresar a las aulas pero sí para el Carnaval de Veracruz."Clases presenciales, van a hacer Carnaval, otras facultades ya han regresado y nosotros que somos ingeniería química, ingeniería mecatrónica, no las podemos hacer virtual, estamos totalmente virtual, no nos dan fecha para regresar, nos afecta muchísimo, ingeniería química va 80 por ciento práctica, no podemos tomar las clases virtual, llevamos 2 años pérdidos así", dijo Abigail.Aseguran que requieren continuar la universidad de manera presencial porque el nivel de estudios ha bajado."Ya me tan tocado materias que las prácticas son cosas que las podría ver alguien de secundaria, no es justo que estemos viendo muy básico, no estamos en ese nivel, queremos algo mejor para seguir adelante con nuestra carrera", indicó Johan Manuel.A la protesta llegaron los directores de las facultades y la Secretaria Académica para dialogar con los jóvenes, a quienes les explicaron que las facultades están regresando de manera paulatina.