No se construirá un estadio para Orizaba, aclara Diez Francos

No habrá construcción de un estadio para Orizaba, dejó en claro el presidente municipal electo, Juan Manuel Diez Francos, quien indicó que no continuará con ese proyecto prometido por el alcalde actual Igor Rojí López."Yo no lo ofrecí", expresó Diez Francos, quien enfatizó que "en primera no hay recursos... Estadio no, en mi criterio no".Dijo que debe quedar claro que no están en contra de la actual autoridad, sólo que desde su perspectiva hay otras necesidades las cuales deben ser atendidas."No es que le lleve la contraria al actual alcalde, no. No es que no quiera, sino que veo otras necesidades, cada quien tiene una visión. Ahorita los empresarios decidieron tener el mejor equipo de fútbol de todo el estado de Veracruz, es el que está más alto en toda la entidad, está en la liga premiere, pero no le cuesta al ayuntamiento".Además, dijo que en diversas partes mundo como: Francia, España, Inglaterra, los estadios no tienen estacionamiento, la gente va caminando.En referencia a las 4 hectáreas que dijo el actual presidente municipal Igor Rojí López que se quedan listas para poder realizar este proyecto, Diez Francos, apuntó que ahí van a estar, incluso la Ciudad del Fútbol se va optimizar.