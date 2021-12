No se dejen enredar por la delincuencia, advierte Gobernador a alcaldes electos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo la “tercera llamada” a los alcaldes electos, para que no se dejen enredar por la delincuencia organizada.Durante conferencia de prensa y luego de confirmar la detención del Alcalde electo de Lerdo de Tejada, Fabián “N”, el mandatario exhortó de nueva cuenta a los ediles electos a cuidar su actuación.“Está debe ser responsable y apegada a Derecho”, recomendó.De igual modo, preguntó a las próximas autoridades si protestan guardar y hacer guardar la Constitución, tanto la del país como la estatal y las leyes que de una y otra emanan, seguido del llamado a conducirse con responsabilidad.“Cuiden que no los enrede la delincuencia organizada, no se reúnan con ellos, no acepten imposiciones, porque luego les exigen al tesorero, al director de Policía, al director de obras y que los servicios los hagan con las empresas que ellos tienen”.Incluso les pidió mirar las consecuencias, porque los van a enredar, “y aquí no va a haber ningún tipo de consideración; independientemente del partido al que pertenezcan. Tercera llamada, porque ya la había hecho y fui muy específico”.El mandatario aclaró que su Gobierno no anima la perversidad sino que la combate, esto, al tiempo que reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado porque no actúa bajo criterios político-partidistas ni observa tiempos electorales, sino que actúa en el momento que corresponde con apego a Derecho.