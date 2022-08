No se descarta detención de Exalcaldes por anomalías en cuentas públicas: ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó denuncias contra exautoridades municipales de la pasada gestión por irregularidades que no fueron solventadas en cuentas públicas que datan de 2018 y 2019. Además se detectó falsificación de documentos en algunos de los casos, por lo que no se descarta la detención de algunos exalcaldes.La auditora del Estado, Delia González Cobos, señaló lo anterior y recordó que el organismo a su cargo estuvo pendiente y capacitó al personal municipal en los procesos de cierre de la administración, así como en la entrega-recepción.Sin embargo, a pesar de lo anterior, incurrieron en situaciones que generaron observaciones que no se solventaron, por lo que se procederá conforme lo que marca la Ley, con las denuncias respectivas ante la Fiscalía Anticorrupción.“Hemos estado muy pendientes con la Fiscalía Anticorrupción y hemos estado enviando documentación, la que se requiere para integrar los expedientes. Hay algunos casos donde nos han dicho está por judicializarse. Puede haber ya órdenes de aprehensión en cualquier momento, pero esa parte ya no nos corresponde”, señaló.González Cobos, adelantó que no se descarta la posibilidad de aprehensiones de exalcaldes por estas anomalías, que no fueron solventadas en su momento en las observaciones que realizó el ORFIS.“El Órgano de Fiscalización va a actuar en la medida de que ahora que se conozcan los resultados, se tendrán también que presentar las denuncias correspondientes por los daños que se hicieron al erario público. Otros exalcaldes sí; pero si hay otros casos donde sabemos que los expedientes ya pueden estar judicializados; sí claro, son graves, ha habido elementos suficientes para que se proceda”, sostuvo.Y es que recordó que, de las revisiones de las cuentas públicas de los ejercicios de 2017, 2018 y 2019 se presentaron denuncias y que tan sólo 41 de ellas se refieren a un presunto daño patrimonial de 650 millones de pesos, de ayuntamientos, así como entes fiscalizables estatales.“De las denuncias que hemos presentado, de las que yo recuerdo 41 denuncias eran más de 650 millones de 41 denuncias que son las que tuve a la vista, que son las más recientes que presentamos, que corresponden a cuentas públicas del 17, incluso 18 y 19”, finalizó.