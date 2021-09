No se descarta vacunar a niños con enfermedades crónicas: López-Gatell

Tras el reclamo público de una niña de Veracruz con diabetes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, informó que no se descarta vacunar contra COVID a menores de edad con enfermedades crónicas.“El objetivo del Plan Nacional es reducir el riesgo de enfermedad grave y mortalidad. No descartamos vacunar a niñas, niños y adolescentes que viven con enfermedades crónicas”, publicó el funcionario federal por redes sociales este viernes.López-Gatell destacó que se revisa continuamente la evidencia científica y las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales para definir las fases de la vacunación.Apenas este jueves, se viralizó el video de una niña de Xalapa llamada Zulma, quien en abril de 2020 participó en una conferencia de López-Gatell con motivo del Día del Niño. La menor de 12 años que padece diabetes tipo I explica que ganó un amparo para ser vacunada pero el Gobierno de Veracruz le dice que “no está en riesgo” y que la Federación indica no vacunar a menores.Esto a pesar del aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para niños en su condición de riesgo.“Por lo tanto solicito a usted que me indique la ciudad, el día la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. Gracias y saludos”, dice la niña a López-Gatell.