No se permitirán venganzas ni justicia por propia mano: Gobernador

El enfrentamiento entre un grupo dividido de ganaderos dio como resultado el asesinato de 12 personas en el municipio de Las Choapas, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien advirtió que en Veracruz no se permitirá que “se haga justicia por propia mano”.



El Mandatario veracruzano señaló que de acuerdo con las primeras investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se determinó esta línea de investigación tras los hechos que se generaron la noche del domingo en ese municipio del sur de la entidad.



En sus redes sociales, detalló que un grupo de ganaderos y sus ayudantes en Las Choapas y el Uxpanapa se dividió, situación que finalizó en el lamentable multihomicidio.



“Reforzaremos la zona y no permitiremos venganzas. Se hará justicia y colaboraremos con las instancias correspondientes tanto de procuración de la justicia como del Poder Judicial al que exhortaremos a una actuación pronta y expedita”, afirmó.



En el marco de la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el titular del Ejecutivo mencionó que se está reforzando la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona y advirtió que se hará justicia.



"Debe quedar muy claro: nunca podrá hacerse justicia por propia mano ni será la comisión de otros delitos la solución a los problemas entre grupos. Al iniciar la COESCONPAZ por la mañana, lo primero que se planteó fue atender la problemática ante lo sucedido en el multihomicidio en el sur del Estado”, expuso.



García Jiménez reiteró que en territorio veracruzano se respeta la ley, por lo que es la autoridad y no la población la que tiene la obligación de mantener el orden público y brindar seguridad, por lo que no se permitirán este tipo de acciones.



“No permitiremos que hechos tan lamentables como lo sucedido en una comunidad de Las Choapas queden impunes. Las primeras indagaciones apuntan a que un mismo grupo de ganaderos y sus ayudantes en la zona entre Las Choapas y el Uxpanapa se dividió. Los abusos y amenazas entre unos y otros provocaron un enfrentamiento entre ellos y tuvo ese lamentable desenlace. Debe quedar muy claro: nunca podrá hacerse justicia por propia mano ni será la comisión de otros delitos la solución a los problemas entre grupos”, asentó.