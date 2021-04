No se persigue a la oposición, no me subiré al ring con PRD: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que ocurra una persecución en contra de actores políticos de oposición en Veracruz, por lo que afirmó que no se subirá al “ring” a pesar de que sus adversarios tratan de que lo haga.



Durante entrevista, el Mandatario aseguró que tiene suficientes argumentos para refutar las acusaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras las detenciones de algunos de sus militantes.



“No hay ninguna (persecución política) y no me voy a involucrar en temas políticos, partidistas, no me corresponde. Y aunque ellos señalen y están tratando de que me meta al ring, no lo voy a hacer”, afirmó García Jiménez.



Añadió que procurará que exista respeto y que la contienda entre los partidos sea democrática y respetando la voluntad del pueblo.



“Algo que sí les aseguro es que en este Gobierno no habrá compra de votos, ya es algo que venimos lamentando en muchas elecciones anteriores y esta vez esperemos que nadie sea tocado por esa perversión de comprar votos”, expuso.



El Mandatario veracruzano dijo esperar que todos los actores políticos se comporten a la altura y que exista el respeto, como según él, lo ha mantenido hacia todas las toldas partidistas.



“Hemos establecido la voluntad de trabajar en un Gobierno sin colores, ni miramientos políticos partidistas y en los hechos lo hemos dejado muy claro, hemos llevado obra pública, temas de seguridad, plan de vacunación”, enumeró.



Vacunas, ejemplo de neutralidad



Sobre la inoculación contra el COVID-19, el titular del Ejecutivo estatal expuso que “es el clarísimo ejemplo que nosotros no tenemos miramientos, porque hemos vacunado ahí donde tendríamos acérrimos adversarios políticos”.



Cabe mencionar que el PRD, tanto a nivel nacional como estatal, ha hecho responsable al Gobernador por las detenciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado (FGE) del exsecretario de Gobierno yunista Rogelio “N” y del exalcalde de Tihuatlán, Gregorio “N”, ambos contendientes del proceso electoral, acusando violaciones e inconsistencias en dichas detenciones, definiéndolos como presos políticos.



No obstante, García Jiménez dejó en claro que no opinará ante dichas acusaciones y se centrará en el trabajo que le corresponde como titular del Ejecutivo.