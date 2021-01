No se puede ser faccioso cuando se está en el gobierno: AMLO

Ante José Ignacio Peralta, gobernador de Colima e integrante de la opositora Alianza Federalista (AF), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando se está en el gobierno no se puede ser faccioso y gobernar para un grupo como, indicó, era en años anteriores “para una minoría”, sino que tiene que ser tanto para pobres como para ricos.



Acompañado de su gabinete de seguridad, el titular del Ejecutivo federal señaló que el gobierno federal está trabajando de manera conjunta, independientemente de banderías partidistas, con el gobernador colimense.



“Siempre he dicho que una cosa es el partido, los partidos y otra el gobierno; partido como su nombre lo indica es una parte, gobierno comprende a todos los servidores públicos. Tenemos que atender a todos, a los ciudadanos, no se puede ser faccioso cuando se está en el gobierno.



"No es gobernar para un partido, para un grupo, tampoco es gobernar como era antes, para una minoría. El gobierno tiene que representar a todos, a ricos y a pobres, a todos los ciudadanos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo para el desarrollo de Manzanillo, del desarrollo de Colima, de México”, dijo.



En este sentido, informó que el gobierno federal apoyará en la inversión para la construcción de un libramiento en el puerto que sumará 2 mil millones de pesos.



“Para que no haya tantos problemas de tráfico, para que la gente pueda desplazarse en Manzanillo. Se ha aprobado que se lleve a cabo un programa integral para mejorar la vialidad en el puerto y otras obras urbanas en beneficio de la población. Los libramientos que sean necesarios”, dijo.

Antes, el gobernador José Ignacio Peralta reiteró que se respaldará las acciones del gobierno federal para eficientar la operación de las aduanas, en especial de este puerto que es clave para la economía del país.



“El gobierno del estado confirma su pleno respaldo a las decisiones en torno a la administración portuaria integral. Estamos seguros que el control por parte de experimentados, honestos y leales mandos navales, dará un nuevo sentido a los esfuerzos de estas instancias comerciales internacionales.



“Particularmente reconocer en la gran eficacia de los funcionarios designados en la administración portuaria integral, a quienes confirmamos nuestro respaldo”, aseveró.