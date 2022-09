No se puede “tener contentas” a todas las familias de desaparecidos: Fiscal

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, aseguró que su gestión ha demostrado una “total solidaridad” con familiares y colectivos de búsqueda de desaparecidos, destacando que a la fecha se han entregado 80 cuerpos identificados.Añadió que actualmente, gracias a la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses de Nogales, existen 5 veces más resultados que en 2018, es decir, durante el periodo de su antecesor, Jorge Winckler Ortiz.Agregó que ella sí ha recibido a colectivos de búsqueda, aunque no se puede “tener contentos” a todos.“Hemos avanzado, llevamos 5 veces más cuerpos analizados (…), de lo que se venía haciendo. Desde que se inauguró Nogales 327 analizados contra 16 que se analizaron en el 2018.“Hemos entregado aproximadamente 80 cuerpos; también hemos superado la meta, hablo del trabajo de Xalapa y de Nogales. Es una sensibilidad total (…). Habrá quien siempre cuestione el trabajo; es difícil tener a todos contentos, pero hemos mostrado una total solidaridad para todos los familiares de los colectivos. Los fiscales, los peritos, los ministeriales”, agregó.Subrayó que de su parte ha invitado a colectivos a reuniones pero no todos han acudido.“Yo los he invitado, han acudido quienes han querido, no se les puede obligar. Yo me he sentado con ellos y los fiscales que llevan las carpetas”, dijo la fiscal en entrevista en la Fortaleza de San Carlos en Perote.