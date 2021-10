El delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, criticó que hay quienes piensan que por aplicarse la vacuna antiCOVID de la farmacéutica Pfizer “se van a volver gringos”, cuando en realidad seguirán “comiendo frijoles y tortillas”.En rueda de prensa este jueves, al reprochar a los docentes en la región Xalapa que se aplicaron el fármaco de Pfizer aunque ya habían sido vacunados meses atrás con la unidosis de CanSino, el funcionario repudió también que exista “racismo” con las vacunas, afirmando que esto sería por la desinformación al respecto.“Los medios nos tienen que ayudar a que no exista el racismo en la vacuna, hay quien piensa que vacunándose con Pfizer casi se vuelve gringo, habla inglés, va a pasar a los Estados Unidos sin visa, ¡y no es cierto! Se necesita visa, van a seguir comiendo frijoles y tortillas y no van a ser gringos”, dijo.Huerta Ladrón de Guevara defendió que todas las vacunas protegen contra el Coronavirus e incluso aseguró que quienes recibieron CanSino están con el mismo nivel de protección que quienes recibieron Pfizer.“Es un racismo de la vacuna, es desinformación también porque lo que es real es que las vacunas todas tienen un cuadro inmunológico, vacunamos mucha gente en Veracruz con la vacuna CanSino y están como si hubieran tenido la Pfizer, la AstraZeneca, son lo mismo, es desinformación”, dijo.No obstante, cabe destacar, resultados de estudios publicados por la Organización Mundial de la Salud constatan que existen distintos niveles de eficacia entre las vacunas. Con Pfizer , por ejemplo, “la eficacia demostrada en los ensayos clínicos en participantes con y sin evidencia de infección previa por SARS CoV 2 y que recibieron la posología completa de la vacuna (2 dosis) fue de aproximadamente un 95% sobre la base de una mediana de seguimiento de 2 meses”. Mientras que AstraZeneca registró una eficacia del 63.1% y el fármaco de CanSino —con el cual se vacunó a docentes— no ha sido validado por la OMS. No obstante, cabe destacar, los órganos internacionales de salud aclaran que todas las vacunas autorizadas han demostrado su seguridad y eficacia contra el COVID-19 y “la mejor vacuna es la primera que está disponible”.Por otra parte, el Delegado federal negó que personas vacunadas con CanSino u otras chinas enfrenten problemas para viajar a Estados Unidos o Europa.Y es que de acuerdo a Huerta, todo viajero que llegue a aquellos lugares, esté vacunado o no, tendrá que hacerse una prueba PCR, que sirve para diagnosticar enfermedades infecciosas.“Para viajar a Estados Unidos todos pasan a hacerse una PCR, tengan vacuna o no (…) En Europa les meten una PCR; yo lo que les quiero decir que se informen bien: para entrar a Estados Unidos te hacen una prueba de PCR: si tienes COVID no te dejan entrar tengas vacuna o no, si no tienes COVID te dejan entrar a Estados Unidos y te aplican la vacuna inmediatamente en la primera farmacia y la pagas porque en Estados Unidos toda la politica de salud fue privada y aquí no”, dijo para terminar.