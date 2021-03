No sirven luminarias en colonia 2 de Abril de Coatepec, denuncian vecinos

Vecinos de las calles Violetas y Privada de Violetas de la colonia 2 de Abril, en el municipio de Coatepec, denunciaron que varias de las luminarias se encuentran fundidas.



De acuerdo con los vecinos, las lámparas llevan varios meses fundidas y aunque han reportado la situación a las autoridades municipales, no se han remplazado.



“Tenemos el problema de varias luminarias fundidas, ya tiene rato, varios meses que están así, el otro día pasaron los del Ayuntamiento y les dijimos pero no hicieron nada”, explicaron.



Y es que señalaron que en la zona se han registrado asaltos a transeúntes y robos en casa-habitación y las luminarias dañadas hacen más vulnerables las calles.



Añadieron que la misma problemática hay en la avenida Amado Nervo, cerca del templo de la Luz del Mundo, donde también hay varias lámparas afectadas.



“Los vecinos ya metieron oficio pidiendo se atienda el problema pero no hemos recibido respuesta y es un peligro que no haya luz”, finalizaron.