No sirvieron alertas de género en el país, “ahora tienen tinte político”

Las alertas de violencia de género que ha lanzado de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) se han politizado y han perdido su sentido de “inmediatez”, por ello es necesario su replanteamiento.



Al afirmar lo anterior, la diputada federal de MORENA y secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Dorheny García Cayetano, dijo que en Veracruz incluso hay temas pendientes como el nombramiento de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).



Sin embargo, subrayó que es prioritario revisar la efectividad de las alertas debido a que “han perdido su sentido de inmediatez y ahora tienen un tinte político en los Estados”.



“En ningún Estado han servido para mitigar los efectos de la violencia contra las mujeres (…); hay que revisarlas porque me parece que no han funcionado de manera adecuada”, señaló.



Consideró que la emisión de los dictámenes de la CONAVIM para las AVG debe de ser inmediatas ante casos de violencia de género que se recrudece en ciertas zonas.



Añadió que en el Senado de la República y la Cámara de Diputados se busca revisar el mecanismo para ver cómo se mejora.



Sobre los recortes de la Federación a la CONAVIM y los ajustes a los presupuestos que se esperan para 2021 descartó que se vaya a dejar a la Comisión sin recursos.



“No podría no haber recursos, pero lo que sí los comento es que está en proceso de revisión para alcanzar mejores resultados”, mencionó en entrevista tras participar en el homenaje a Miguel Hidalgo en el parque Los Berros.