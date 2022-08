No sólo feminicidas, Ley Montse impedirá encubrir a todo delincuente

La iniciativa de “Ley Monse”, con la se busca castigar a quien o quienes encubran a feminicidas, no es una bandera con tintes políticos, sino que legisladores deben asumir su responsabilidad para ajustar la Ley, indicó la diputada Anilu Ingram Vallines.De acuerdo a la priísta, en breve será aprobada, durante un período extraordinario o en el próximo período ordinario del Congreso del Estado."Es fundamental que los legisladores y las legisladoras asuman la responsabilidad".Agregó que llevaron al cabo mesas de análisis para estudiarla, siendo discutida por expertos en la materia."Estuvimos trabajando muchas horas, incluso participó la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, el Observatorio Nacional del Feminicidio, abogadas expertas en la materia, diputadas y diputados de diferentes fracciones".Recordó que la iniciativa se presentó el pasado 2 de junio y justamente al otro día se entregó a las autoridad Marlon "N", el presunto asesino de la joven Montserrat Bendimes, cuyo caso inspiró esta propuesta de Ley."Lo que encontramos a raíz de este lamentable caso es que nuestro Código Penal en el artículo 345 indica que cualquier persona que manifieste amor, gratitud, afecto, entre otros temas, puede encubrir a un presunto feminicida y no tiene consecuencias".Aclaró que esta iniciativa no solamente es para el tema de los feminicidios, sino para todos los delitos, es decir que toda persona que encubra a un presunto delincuente tendrá consecuencias pertinentes y se actuará con todo el peso de la Ley.Indicó que a lo largo de las últimas semanas ha estado platicando con compañeras de distintos grupos legislativos, propiamente del grupo mayoritario de MORENA y coinciden en la importancia de asumir la responsabilidad y reformar la Ley."Para que exista justicia para Montse, para su familia, para muchas mujeres y el flagelo que azota a las féminas en Veracruz, en el territorio nacional ya no suceda y quienes imparten justicia lo hagan teniendo los elementos para hacerlo".La Ley MontseActualmente, el Código Penal veracruzano establece en su artículo 345, excepciones en las causas de no incriminación, en especial al encubrimiento por parientes o personas allegadas a un presunto responsable de un delito.Esto significa que, si una persona que es familiar hasta en quinto grado, o incluso, si es su amigo, compadre, vecino, o le tiene respeto a un presunto delincuente, pueda ser no incriminada por encubrirlo para que escape.Así, tras semanas de análisis, ante el Congreso se planteó exentar de sanción a parientes “hasta el segundo grado y la pareja de hecho”, pero la propuesta elimina la protección a los que estén ligados con el delincuente “por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad”.