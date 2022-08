No sólo Sheinbaum: Adán Augusto también está invitado a Veracruz, dice Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que también invitó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a visitar el Estado, tal como lo hizo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ambos aspirantes a la Presidencia de la República.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, eafirmó que se ha comunicado con López Hernández, dejándole abierta la invitación a visitar tierras veracruzanas."Ya también hablé con él por teléfono y le dije: cuando gustes venir acá a tratar los temas que tratamos por teléfono, y los quieras tratar de manera personal, no solamente que yo vaya a la Secretaría de Gobernación, allá a Bucareli, cuando gustes puedes venir. Y me dijo: sí, nada más que ahorita estoy atento a temas desde acá de todo el país", dijo.No obstante, expuso que tanto él como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, a quienes se les menciona para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, son miembros del Gabinete y los acuerdos son con el titular del Ejecutivo Federal."Ellos son miembros del gabinete del Presidente, aquí el acuerdo es con el Presidente, la vía; sin embargo, el Presidente nos ha dado la confianza de que yo pueda dirigirme hacia los miembros de su Gabinete, de sus secretarios de manera personal, y lo he hecho", reiteró.García Jiménez dijo que en casos de gobernabilidad en los que se ha requerido el apoyo de Adán Augusto López ha habido contacto directo y sin intermediarios."En el caso de Marcelo Ebrard, funcionarios de la SRE estuvieron en contacto constante con nuestros funcionarios de la Dirección de Atención a Migrantes por el tema de los jóvenes fallecidos y de otros temas y en el momento (que lo necesite) no dudo que Marcelo no me pueda tomar una llamada porque hay esa confianza, ese contacto", dijo.Reiteró que entre su Gobierno y el de la República, con todas su dependencias, hay esa confianza para poder atender los temas que se requieran, sin importar el ramo."Dependerá de ellos (su visita a Veracruz), el tema que quieran tratar y aquí les abrimos las puertas en Veracruz", manifestó al recordar que la visita de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México obedeció al acuerdo que en materia de digitalización y de turismo que se signó entre ambas administraciones y que en implicaba que pudiera acudir al Estado.También porque la Alcaldesa de Álamo quería que pudiera acudir al lugar de su municipio donde se halló la estatua de la "Joven de Amajac", cuya réplica se colocara en grande en el paseo de La Reforma, en sustitución de la de Cristóbal Colón.Recordó que incluso en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, la Edil le acercó una invitación y ahora quería formalizar la respuesta de Claudia Sheinbaum, de asistir a la localidad Hidalgo de Amajac, ubicada a unos kilómetros de la cabecera municipal."La localidad está agradecida, ya hay un mini museo de sitio donde está la pieza original y la población ya produce las estatuillas, tomaron un curso por gente del INAH de cómo reproducir la estatuilla y ahora ya también la producen y la venden y todo, llega gente ahí a verla, la población se organizó para cuidarla y entonces quieren que vaya para seguir dándole auge a Álamo".Además, el titular del Ejecutivo veracruzano rememoró que cuando fue a la Secretaría de Educación Pública (SEP), tuvo la oportunidad de ver a la jefa de Gobierno y recordarle los "pendientes" que tenían sobre el convenio y la invitación de visitar el municipio del norte de la Entidad.Adicionalmente para que se firmara un convenio en materia turística que fuera recíproco, es decir, que pudiera venir gente de la Ciudad de México a turistear a Veracruz y viceversa.Detalló que se acordó que la Secretaría de Cultura federal inaugure el 2 de septiembre un palo para Voladores de Papantla en el Complejo Cultural Los Pinos, y que las catrinas gigantes que se elaboran en varias partes del Estado, se puedan colocar en el zócalo de la Ciudad de México."De diferentes regiones acá se va a convocar a los artesanos, los mismos que las colocan aquí en plaza Lerdo, también allá. Hay manos artesanales de varios lugares", resaltó Cuitláhuac García.También, comentó que se pactó que se le dé un lugar más a Veracruz en el Desfile de Día de Muertos en la capital del país, entre otras acciones como la posibilidad de poder utilizar algunos espacios publicitarios del metrobús para promover Veracruz."Porque luego para el Salsas Fest, festivales internacionales, etcétera, podemos hacer uso de ello y es en correspondencia, acá también nosotros haremos invitación, sobre todo en los municipios, para que puedan ir a la Ciudad de México", finalizó.