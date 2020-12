Taxistas de Coatzacoalcos se manifestaron contra la llegada de Uber a la ciudad, reprochando que desde hace un año ya funciona la aplicación de inDriver sin que nadie la detenga.



El líder de la organización de Auténticos Taxistas de Coatzacoalcos, Luis Enrique Cano, reiteró que es delito prestar el servicio de transporte público sin una concesión, tal como lo ha señalado el Gobierno del Estado, que este martes informó que presentarán una denuncia formal contra el representante legal de Uber por intentar operar en Veracruz, pues no hay ninguna autorización.



“Es delito no portar concesión, le hacemos un llamado al Gobernador del Estado, él se comprometió a que no iban a dar servicio pero en Coatzacoalcos ya llevan más de un año dando el servicio, nadie los para, llegan y cargan en plazas comerciales, en el centro, llegan a las casas a recoger el pasaje con carros particulares”, dijo.



Precisó que ya han detectado cerca de 30 unidades inDriver y Transporte Público no aplica operativos para detenerlos pero contra los taxistas hay “cero tolerancia”.



Pidió que se le dé certeza a los permisionarios y a los usuarios les hizo un llamado a denunciar a los malos taxistas que manejen o presten un pésimo servicio ante la delegación de transporte público, pues se ha generalizado que todos los choferes son malos.



“No podemos juzgar a todos, nosotros no somos responsables de los actos de otros taxistas pero para que eso se acabe, el pasajero si sufre un alto cobro del taxista o un maltrato tiene que ir a Transporte Público en Llave entre Bravo y Guerrero pero si no denuncian, ¿cómo van a corregir a esos malos compañeros?”, agregó.



Reiteró que la pandemia de Coronavirus recrudeció la situación del taxi y antes el negocio del taxi ya tenía a los concesionarios en un quiebre técnico, pues la tarifa en Coatzacoalcos sigue siendo la más baja en Veracruz y el pasaje se redujo.



Finalmente, añadió que enviarán un escrito dirigido al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, para que atienda la petición de no permitir que Uber opere en Coatzacoalcos, Veracruz Puerto y Xalapa.