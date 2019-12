No vamos a engancharnos en dimes y diretes; responde AMLO a insultos desde Bolivia

Tras los insultos del expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no caerá en provocaciones ni se enganchará en dimes y diretes.



“Vamos a esperar para que este asunto diplomático se resuelva, no vamos a engancharnos en dimes y diretes, no está a nuestro nivel”, aseguró el Mandatario en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional.



Ayer, el exmandatario de Bolivia calificó al presidente López Obrador de “cobarde matoncito”, luego de que el político tabasqueño defendiera el derecho de asilo que se dio a ex funcionarios del gobierno de Evo Morales en la embajada de México en La Paz.



El presidente de México reiteró su llamado a que se respete el derecho de asilo, que se actúe con sensatez, y “que no vayan a invadir nuestra representación diplomática”, ante el hostigamiento de la autoridad boliviana.



“Nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro país que se representa en el recinto de nuestra Embajada”, comentó.



UNIDAD NACIONAL, PIDE MARCELO EBRARD ANTE INSULTOS DESDE BOLIVIA



El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó ayer que ante los insultos dirigidos hacia el presidente López Obrador, se impone la unidad nacional y la serenidad de una conciencia tranquila.



El canciller mexicano se refirió así tras los insultos que el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, lanzara en contra del mandatario mexicano.



A través de su cuenta de Twitter, el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presumió la unidad nacional.



“Ante los adjetivos e insultos a México y su Presidente, se imponen la unidad nacional y aquella serenidad que dan la conciencia tranquila y la solidez de la posición mexicana en defensa del derecho internacional y el respeto entre los pueblos”, escribió en su red social.