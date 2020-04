No vayan a la playa en Semana Santa, pide el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que en esta Semana Santa, los ciudadanos no vayan a la playa, que nos quedemos en casa, porque viene la etapa más difícil de la pandemia del coronavirus.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que no habrá medidas autoritarias con el objeto de mantener a las personas en sus hogares porque su gobierno confía en la responsabilidad de las personas.



“Si por Semana Santa alguno está visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan, no es un asunto de prohibición o de que usemos a la Policía, o la Guardia Nacional. Estoy seguro que la gente nos va a hacer caso”.



El mandatario dijo que hoy se dará conocer una recomendación de carácter legal en ese sentido pero no es eso lo mero principal, sino el prevenir y salvar vidas.



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no son vacaciones, por lo que reiteró el llamado a todos a quedarnos en casa.



“No vayan de paseo, es porque van a dispersar el virus en las comunidades sociales más vulnerables”, dijo.