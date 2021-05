No ven acciones contra la homofobia en Veracruz; aumentan crímenes de odio

Con un total de 12 crímenes de odio en lo que va del año, estos delitos van en aumento sin que a la fecha se tenga resuelto alguno de ellos, señaló Hugo Sánchez Badillo, integrante de la Coalición Estatal LGBTTTI.



Desafortunadamente, indicó, este sector sigue sufriendo discriminación y ataques sin que siquiera muchos de sus integrantes se puedan expresar ante la sociedad, porque siguen existiendo estereotipos y los “mal ven”.



Mencionó que el Día contra la Homofobia está institucionalizado, pero las acciones no se han visto para lograr el cambio social y se siguen registrando los crímenes de odio, ante los cuales tienen que alzar la voz para pedir que se haga justicia, aunque a la fecha no se ha resuelto ninguno.



Consideró que es necesario apoyar y generar temas de sensibilización a las personas y reeducar a la población.



Destacó que muchos integrantes del sector LGBTTTI son personas capaces, profesionistas, pero sobre todo son seres humanos.



Mencionó que cada quien tiene derecho a vivir como mejor le parezca siempre y cuando no afecte a los demás, pero mientras así sea debe existir respeto, pues a nadie le interesa con quién se acueste una persona, con quién se levante, o si toma chocolate, café o jugo.