No vengo con promesas, soy mujer de resultados: Dulce Méndez de la Luz

La candidata a diputada federal del Distrito X en Xalapa por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Dulce Méndez de la Luz Dauzón, busca continuar trabajando en beneficio de las familias de la Capital del Estado.



"Me siento emocionada, entusiasta, porque sé que tengo los resultados. He dado atención ciudadana todo el tiempo. Ayudar a las familias y a los niños, es por convicción".



En su recorrido por el centro de Xalapa, visitó las oficinas de AlCalorPolítico.com donde se detuvo unos momentos para saludar al personal.



Durante breve plática, expuso que en su caminar por la ciudad los xalapeños han manifestado su inconformidad con el nulo trabajo que realizan los legisladores, pues muchos sólo acuden en campañas y jamás los vuelven a ver.



"Algo que ha sido muy grato estos 3 años es cada vez que llegábamos a alguna colonia con la carpa de sanitización de vehículos y se paraban muchísimos taxistas, muchas veces nos dijeron que era la primera vez que un diputado hacía algo o regresaba. Nos dijeron que muchos sólo vienen en campaña a pedir el voto. Es cierto, es un cargo que tiene mala fama".



Dulce Méndez de la Luz Dauzón comentó que como legisladora logró la aprobación de reformas para que los niños y niñas de la primera infancia tuvieran garantizado su derecho a la educación inicial; reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por lo que dijo que como representante de los xalapeños sí puede verlos a la cara.



"Yo sí puedo verlos a la cara y decirles que sí regresé. Los invito para que vean y observen que no es un trabajo de dos o tres meses. Al llegar con la gente les he dicho que soy mujer de resultados y que yo ya no vengo con promesas de campaña".



Continuar en el Congreso de la Unión dando resultados a la población es el objetivo que necesita ampliar Dulce Méndez de la Luz para escribir en la historia de Xalapa.



"Busco continuar en el Congreso, porque creo que tengo los resultados que respaldan el por qué Dulce María es una buena opción. Logré ampliar a más de mil los servicios de prevención, diagnóstico y atención del cáncer. Con las estancias infantiles hemos dado la batalla".



Además, recordó que fue distinguida por la organización Buró Parlamentario como la diputada más productiva durante el primer año de labores de la LXIV Lesgislatura Federal.



"Ofrezco continuar trabajando en beneficio de las familias xalapeñas defendiendo con seriedad, honestidad y firme compromiso. Trabajar a favor de los grupos vulnerables de la población, defender el presupuesto para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, legislar para que las y los jóvenes puedan acceder a su primer empleo", concluyó.