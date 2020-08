Nos unimos para vigilar la 4T o México “va a ser Venezuela”: PRI

La secretaria de Gestión Social del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Nacional, Lorena Piñón Rivera, lamentó que el Gobierno Federal no tenga experiencia ni empatía con la población, por lo que pidió unión entre la sociedad para que el país no se convierta en Venezuela.



"Lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes, vigilando y señalar lo que está mal. No hay experiencia, no hay empatía. Tenemos que vigilar nosotros como sociedad, unirnos más que nunca como sociedad, sino ésto va a ser Venezuela".



Recriminó que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimice los crímenes de violencia doméstica que han incrementado durante la pandemia.



"Vamos a estar vigilando desde diferentes sectores, también el campo está súper abandonado, les quitaron los apoyos al campo, ¿Dónde están esos recursos?"



Explicó que desde el PRI tienen como prioridad a las mujeres, jóvenes y pequeños empresarios.



"A los pequeños comercios tenemos que apoyarlos. A las mujeres y a los jóvenes se les está apoyando desde el PRI nacional".



Además, exhortó a los ciudadanos a incentivar la economía local, la cual está siendo perjudicada por la pandemia.



"Hacemos un llamado para hacer el consumo local, no es posible que esta gente viva al día y que el Gobierno no los apoye. El PRI siempre fue empático con la sociedad, siempre sabía cómo y siempre tenía las soluciones. Es realmente triste", concluyó.