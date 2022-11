Nuestra obligación es trabajar, nuestro derecho es que nos paguen, reclama docente

Este viernes varias escuelas públicas de Xalapa fueron “tomadas” por profesores ante la falta del pago del incremento salarial autorizado por la Federación en mayo. Acusan que a ellos no se les ha hecho efectivo y lamentan que no haya fecha para que se cubra, como informó el Gobernador en días pasados, quien pidió paciencia al Magisterio pues sí se les pagará Al respecto, la docente Edith Santillana recordó que sólo los docentes de la entidad no les han dado este aumento, “es un incremento que el señor Presidente ya había anunciado que está depositado y que a nuestros compañeros federales ya les han pagado. A nosotros, a los del Estado no se ha dado tal incremento del 1, 2 o 3 por ciento. Simplemente estamos pidiendo que se nos otorgue nuestro incremento”.Lamentó que el Gobernador no los apoye pese a que ellos formaron parte del movimiento que lo apoyó, “somos un movimiento que apoyó al señor Gobernador, él vivió muchas de las injusticias y lo digo porque él incluso fue golpeado. Entonces hubo un antes y un ahora. ¿Cómo es posible que en estos momentos responda así al magisterio cuando él vivió esta persecución? No hay capacitación pero sí hay exámenes, sí hay hostigamiento. Él tuvo mucho apoyo del Magisterio como para que ahorita nos mande solamente a gente que no tiene ni puestos importantes a decirnos que nos calmemos y que no hay tiempo definido para el pago”.Se dijo preocupada ante la llegada del fin de año pues temen que suceda lo que pasó con el exgobernador Javier Duarte que dio el pago en partes y en pagos, “es noviembre, estamos a finales de cierre y la administración cierra y salda sus movimientos. SEFIPLAN ya debe de tener seguramente depositados los aguinaldos, van tres meses adelantados entonces no podemos esperar como cuando los pasó con Duarte”.“Los compañeros federales ya lo tienen, somos los del Estado los que estamos sufriendo esta injusticia por parte del Gobierno, sabemos que el Gobierno muchas veces tiene por ahí sus artimañas y sabemos que el trabajo que hacen (con los recursos) no siempre es en beneficio de los trabajadores. Estamos viendo que el Gobierno nos dé ese beneficio que viene del nivel federal. Todos los estatales estamos reuniéndonos y este es el principio”, advirtió Santillana.Sobre la suspensión de clases en las escuelas “tomadas”, manifestó que los estudiantes tienen derecho a la educación pero ellos como clase trabajadora tienen derechos y como obligaciones. “Dentro de las obligaciones es trabajar, pero dentro de nuestros derechos es que nos paguen”, concluyó.