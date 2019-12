Nuestra principal labor es fomentar armonía y paz en la familia: Obispo de Veracruz

El Obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, envió un mensaje de fin de año, en el que resaltó, la reflexión debe ser de agradecimiento.



Asimismo, llamó a los veracruzanos a que siembren la semilla de la paz, porque si bien, se ha trabajado en ello, la violencia continúa permeando en la sociedad.



"No ha sido tan positivo porque nos hemos dado cuenta que en la paz tenemos que trabajar mucho, pero más que en la sociedad en general, en las familias, ahí está nuestra principal labor, fomentar un clima de armonía y de paz", señaló.



Briseño Arch agregó que no todo está mal y el trabajo que se realiza, avanza, pero no siempre es visible.



"Siempre hay un trabajo, pero es un trabajo que no se ve tanto, como cuando siembras una semilla, no se ve tan drástico. Yo no me desanimo en decir que todo está mal, pero sí tenemos que seguir trabajando".



En el mensaje por el fin de año, pidió agradecer a Dios por el alimento, la vida, el techo, el trabajo y el estudio, pero también reconocer las partes oscuras cuando se dañó a otras personas.



Finalmente, pidió pedir perdón por los pecados sociales "lo que pudimos hacer para mejorar, con nuestro granito de arena a la sociedad que sufre por nuestros pecados".