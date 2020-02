En el escenario de La Caja inicia, partir del próximo viernes, la nueva temporada de la obra Sara dice, de Fabio Rubiano, dirigida por Geovani Cortés, presentada por la Compañía Titular de Teatro de la UV.



Fabiano Rubiano es actor, director, dramaturgo y escritor colombiano; Cortés, es actor y director, egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, cofundador de la compañía Maldito Teatro.



Para Luis Mario Moncada, director de ORTEUV, “La paradoja es clara desde el principio: el ser humano pretende manipular la naturaleza para controlar su inhóspita reacción, pero el ser humano es idiota y no puede evitar que los tiros salgan por la culata. Así podríamos resumir más o menos la escena que está por presenciar, el mecanismo mediante el cual se pretenden reducir a tasa cero los crímenes del mundo.”



«Sara dice» es una comedia negra, que parte de escritos del japonés Mako Saguru, un escritor y piloto japonés desaparecido en la Segunda Guerra Mundial, quien afirmaba en sus textos que el asesinato no puede desaparecer por completo de una sociedad, proponía que un país puede vivir sin asesinatos durante cien días.



Rubiano asegura: "Esta es una obra que tanto le gusta a la mayoría de la gente, que casi uno llega a alegrarse de que haya gente a la que no le guste, porque lo ideal es que fascine a la mitad y la otra mitad la odie, así se genera controversia, que es el eje del teatro".



Esta nueva temporada de Sara dice, será del 14 de febrero al 1 de marzo de 2020, montaje con duración aproximada de 80 minutos, es apta para mayores de 15 años.



Sus funciones tendrán los siguientes horarios: el viernes, a las 20:00 horas, los sábados a las 19:00 horas y, todos los domingos, inicia a las 18:00 horas.



El Teatro La Caja UV, está ubicado en la calle de la Pérgola s/n, Colonia Zona Universitaria. El costo de los boletos es de $80.00 general y $60.00 para estudiantes e INAPAM, se recomienda reservar vía redes sociales o al teléfono (228)8 18 38 16 en horario de oficina.