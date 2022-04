Nueve comunidades de Tuxpan tienen problemas con elección de Agencias Municipales

A partir de este domingo 1 de mayo, las comunidades tendrán nuevos agentes y subagentes municipales, sin embargo entre las 86 localidades tuxpeñas 9 no tendrán esa representación.Lo anterior, explicó el presidente de la Junta Municipal Electoral, David Hernández Gamboa, se debe a que en 6 casos las comunidades no presentaron candidato al cargo, y en las 3 restantes el resultado de la elección está impugnado y sin resolución.Detalló que en los casos de las comunidades Alto Lucero, Santiago de la Peña y Banderas, las impugnaciones serán resueltas por el Tribunal Estatal Electoral, pero no hay fecha definida.Asimismo, no registraron candidato al cargo las localidades de Buena Vista, La Unión, El Coyol, Peña Alta, Lindero y Laja del Tubo.En estos 9 casos, el ayuntamiento designará un representante provisional en espera de la resolución, mientras que en los lugares donde no hubo elecciones se lanzará una nueva convocatoria para un proceso extraordinario.