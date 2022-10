Nuevo encargado de SSP es de la Marina, no es veracruzano y "está limpio”

El nuevo encargado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, no es veracruzano pero conoce Veracruz, por lo que no está ligado a “grupos de poder”, dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al informar que ya solició al Congreso del Estado su aval para nombrarlo oficialmente titular de la dependencia.En conferencia de prensa, el mandatario explicó que Zúñiga Bonilla es elemento activo de la Marina y ya fungía como subsecretario de Operaciones en la misma SSP.“Hemos solicitado al Congreso del Estado, ahorita en la mañana deben de estar, desde ayer dirigimos el oficio a Presidencia de Congreso para solicitar su anuencia para que el Capitán Zúñiga sea formalmente el titular de la SSP”, dijo.De acuerdo al Gobernador, buscó que un foráneo asumiera este encargo para que fuera alguien “limpio”.“Para que no estuviera ligado a los grupos de poder que aquí gobernaron, que estuviera limpio, igual, operativo audaz y muy comprometido, por esa razon va al Congreso la petición”, dijo.Por tanto, el Congreso del Estado confirmará el nombramiento de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.En ese tenor, Cuitláhuac García aclaró que la intervención en la ratificación del nuevo titular de la SSP por parte del Congreso local, se debe a la dispensa que se requiere, por no ser nativo de la entidad.“El capitán Zúñiga no es nacido en el estado de Veracruz, su formación es aquí, es de la Marina, pedí a la Marina la anuencia”, reiteró.