Nuevo Relleno Sanitario de Xalapa será realidad, “todo un Ecoparque”

Después de que en días pasados se diera a conocer que el Ayuntamiento de Xalapa no contaba con la documentación completa para continuar el proyecto del nuevo Relleno Sanitario, en El Tronconal, este miércoles se aprobó por unanimidad el cambio de uso de suelo de bienes inmuebles adquiridos para la construcción de una celda de ocupación inmediata para disposición final de residuos sólidos urbanos.



El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, durante sesión Ordinaria de Cabildo, señaló que el objetivo fundamental de este proyecto es convertir a Xalapa en un referente sustentable.



Asimismo, criticó que la anterior administración, no hizo nada por atender la problemática que estaba ocasionando la empresa Veolia al medio ambiente.



"Documentos del año 2014, indicaban que el relleno tenía pocos años de vida útil y frente a esta situación, la anterior administración no hizo nada, francamente se quedó con brazos cruzados y nos dejó una situación que hemos tenido que atender con mucha prisa".



El primer Edil aseguró que no será un Relleno Sanitario como cualquiera, sino un Ecoparque, donde también estará ubicado el biodigestor.



"Estamos en el compromiso de hacer no sólo un nuevo relleno sanitario, sino todo un Ecoparque, porque ahí va a estar el biodigestor, el centro de reciclaje, centro de compostaje, todo ello rodeado de áreas protegidas".



Aunado a ello, Ediles se sumaron al reconocimiento de que Xalapa progresará para ser una ciudad que trabaje para rescatar al medio ambiente, la movilidad y las calles.



El regidor décimo, Juan Gabriel Fernández Garibay, enfatizó que también es necesario agilizar el trabajo en las diferentes áreas y direcciones municipales, pues los trámites, o documentación para cualquier proyecto, muchas veces se atrasan por la nula coordinación.



Así también, su homóloga, Luiza Angélica Bernal, criticó la forma en el que se llevó a cabo el proceso de cambio de uso de suelo.



"Fallaron en cumplir los lineamientos que dictan las bromas en la materia. Aprovecho para exhortar al Alcalde y a mis compañeros ediles a que cada uno de los procesos y procedimientos que nos corresponden como Ayuntamiento, se hagan en estricto apego a la Ley", concluyó.