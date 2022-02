Nunca nos pondremos del lado del autoritarismo, dice Monreal en visita a Pacho Viejo

El senador Ricardo Monreal Ávila nuevamente se reunió con personas privadas de su libertad por el delito de ultrajes a la autoridad en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.Al cumplirse los 70 días de la privación de la libertad de José Manuel “N”, Monreal Ávila dijo confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz.“Qué tal estoy en Veracruz. Día lluvioso y deseando que la guerra de Ucrania cese. Estoy de nuevo en Pacho Viejo donde se encuentran privados de su libertad muchas personas inocentes. Seguiremos luchando para que ellas y ellos, detenidos injustamente, puedan recobrar su libertad”, mencionó en un video compartido en su perfil de Twitter.Dijo que no abandonará la causa y no se pondrán del lado del totalitarismo.“Estaremos con quien sufre. Al lado de las personas desvalidas, perseguidas políticamente y estamos aquí para darles aliento a estas mujeres y hombres, así como a sus familias”.Recalcó que el próximo lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará la Constitucionalidad del tipo penal de ultrajes a la autoridad en Veracruz.“Confío en que este alto tribunal declare la inconstitucionalidad de los actos del Poder Legislativo local para que con ello, y aplicando el principio de retroactividad recuperen su libertad las personas acusadas de cometer este ilícito”.Añadió que las autoridades integran mal las carpetas de investigación en contra de los detenidos por otros delitos, de los que dijo “son inexistentes” para retenerlas en prisión.Citó el ejemplo de José Manuel “N”, detenido por el delito de homicidio de Remigio Tovar Tovar en Cazones, al cumplirse 70 días privado de su libertad.“Son 70 días injustamente privado de su libertad, y sometido, vilipendiado ilícitamente por el juez de Control Francisco Reyes y la Fiscal Verónica Hernández: justicia local omisa y mediocre. No lo merece. Continuaremos luchando, no los dejaremos solos aunque nos quedemos solos”.