Obispo de Orizaba pide a fieles aferrarse a esperanza cristiana, esta Navidad

La esperanza en Jesús no tiene falsas promesas, ni obedece a tintes políticos, indicó el obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien agregó que a esa es a la que se deben aferrar los hombres y mujeres, no sólo en estas fechas de Navidad sino siempre.



"Con el adviento estamos haciendo un acompañamiento y una animación en la verdadera esperanza cristiana; una esperanza que no tiene ningún tinte político ni una falsa promesa".



Añadió que la esperanza es la fuerza que viene de lo alto de creer y confiar que las cosas siempre serán mejores, pues dijo que Dios nunca abandona a sus hijos y da los elementos para construir una estructura que permita vivir mejor y en paz.



"La fuerza y arma del maligno es la desesperanza; creer que las cosas no pueden cambiar y que las cosas serán peor. Pero la fuerza a la que le tiene miedo el maligno es la esperanza que viene del encuentro con el Señor Jesús".



El prelado destacó que Navidad, para los creyentes, es creer en el Dios que viene de lo alto para levantar, animar y reconstruir la dignidad de la persona. "Navidad es dignidad de vida, es concretar una esperanza de que logrando metas en Cristo, podemos ser mejores".