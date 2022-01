Obispo de Orizaba simpatiza con la medida de multar a quien no use cubrebocas en la ciudad

El obisbpo Eduardo Cervantes Merino consideró que la decisión tomada por el cabildo de Orizaba, sobre multar a quienes no usen cubrebocas en espacios y públicos, es una medida buena; lamentó además que no se estén realizando las pruebas necesarias para detectar el virus."Estamos en la parte difícil de la pandemia otra vez con esta variable que muchos minimizan. Que triste que la gente minimiza como si fuera una gripa. Yo les animo que nos cuidemos, también a convertir la alegría de la vida y salud", explicó.El obispo comentó que esta restricción por parte de la autoridad municipal de Orizaba pudiera parecer muy severa, pero "está bien, es el modo de como la comuna cree que podemos ponernos en orden para cuidar mi salud y tu salud", dijo.A su decir, aún hay gente que cree que no pasa nada, pero si una persona está contagiada o tiene un cuadro de infección respiratoria, sin saberlo podría contagiar a otras.Cervantes Marino expresí que si dicha medida y su modo cde aplicarse parece fuerte, es para educar el cuidado de la salud: "nosotros, con o sin multa, vamos a seguirnos cuidando con nuestros cubrebocas".Finalmente exhortó a tener respeto hacia los demás y cuidar al prójimo, usando y respetando las medidas de prevención y, si se siente algún síntoma, haciéndose una prueba de detección."… Las hacen mínimas, no se le ha dado atención a la dignidad de la persona, en esas cuestiones vamos hacer todo lo necesario para cuidar a los demás", concluyó