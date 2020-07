Obispos de México, “aliviados” por decisión de Corte sobre aborto en Veracruz

"El bien auténtico de la mujer, antes y después de nacer, es la vida y no la muerte", expresaron los obispos de México, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara amparo que pretendía obligar al Congreso de Veracruz a legislar sobre la interrupción legal del embarazo.



"Si bien nos produce un alivio el que esta coyuntura haya concluido de esta forma, reiteramos que el bien auténtico de la mujer, antes y después de nacer, es la vida y no la muerte. En este momento de la historia de nuestro país, ante los graves desafíos que vivimos, es necesario renovar el aprecio incondicional de la vida humana y recuperar la confianza en que la solidaridad puede salir al encuentro de cualquier carencia, de modo que la cultura de la vida pueda permear en todo nuestro país".



En este sentido, expresaron que obispos y fieles de la Iglesia Católica en México, unidos a muchos otros, agradecieron a Dios que se haya preservado la protección jurídica de la vida humana en gestación tras el resultado de la Suprema Corte de Justicia el día miércoles 29 de julio de 2020.



"En un fallo mayoritario, los Ministros de la Primera Sala desecharon el proyecto presentado y, con ello, no se vio afectada la normatividad del Estado de Veracruz sobre el aborto, ni tampoco se sentó un precedente que hubiera podido conducir a afectar en otras entidades".



Los prelados destacaron que renuevan su compromiso y exhortación para que todos asuman, de forma individual y colectiva, un papel activo en la renovación de la confianza y la solidaridad en la sociedad.



"Que no haya una persona necesitada o enferma, de quien retiremos la mirada. En el desvalido y el despreciado está Cristo. Es preciso anunciar y actuar para dar presencia y peso a una agenda social que busque la dignidad de la persona, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad, en un entorno de libertad y corresponsabilidad".