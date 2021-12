Obras de Ravel, Poulenc y Moncayo ofrecerá la OSX en su concierto “Fraternidad”

Este viernes será el antepenúltimo concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), grupo artístico universitario que regresa al escenario de la sala Tlaqná bajo la batuta de su director, el maestro Martin Lebel, con un programa que incluye obras de Ravel, Poulenc y Moncayo.La OSX de la Universidad Veracruzana (UV) mostrará en su presentación de este viernes que el alma de su público vibra más con la música, ocasión en que, por primera vez en casi dos años, 40 músicos estarán sobre el escenario de la sala de conciertos de Tlaqná, Centro Cultural, en un concierto que resaltará la fraternidad entre estas dos naciones: México y Francia.Qué mejor título para este concierto que “Fraternidad”, en el que se contará con dos obras de Maurice Ravel (“Pavana para una Infanta Difunta” y “La Tumba de Couperin”), Francis Poulenc (“Sinfonietta”) y el “Homenaje a Cervantes”, de nuestro querido José Pablo Moncayo, como una muestra de la amistad y hermandad que comparte la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Universidad Veracruzana y nuestra nación con el pueblo francés.Durante su época de estudiante, Ravel asistió a menudo a veladas que se realizaban en los hogares de los patrocinadores musicales parisinos. Estas reuniones incluían interpretaciones informales de las composiciones nuevas. Uno de los patrocinadores a cuyo salón asistió Ravel fue la princesa Edmond de Polignac, que encargó la “Pavana para una Infanta Difunta”, una modesta obra para piano solista. Ravel, sin duda, compuso la obra apresuradamente y sin pensar mucho en el futuro de la misma. Era música de salón escrita para el presente, no para la posteridad.Se sintió sorprendido con la posterior popularidad de esta modesta composición. Se convirtió en su primera obra ampliamente conocida, pues era interpretada con frecuencia por pianistas aficionados. Ravel estaba aludiendo no sólo a las extravagantes interpretaciones descriptivas de la obra producidas por los críticos sino también, sarcásticamente, a las torpes interpretaciones instrumentales que por lo general se daban de la obra.El mismo Ravel tocaba la pieza, pues deseaba impedir que fuera tocada exclusivamente por aficionados. Por una razón similar decidió orquestarla, unos 11 años después de haberla compuesto, en 1910. Sin embargo, el éxito de la composición siguió obsesionándole, ya que rápidamente se convirtió en una de las obras orquestales más populares, como lo sigue siendo.La música de Ravel abunda en efectos idiosincrásicos e impulsos divergentes, su desbordante inventiva moldeada por una economía expresiva natural y sus frases meticulosamente elaboradas inundadas de sensuales colores instrumentales. Esta capacidad de mantener un sentido de equilibrio mientras estaba rodeado por el caos artístico y social del modernismo temprano le permitió a Ravel encontrar estimulación en una mezcla ecléctica de fuentes sin encajonarse en ningún "ismo" en particular. De este modo, su música conserva una frescura que suena más vanguardista a medida que envejece.En la obra de 1917, Le tombeau de Couperin, compuesta originalmente para piano, Ravel expresó su sensibilidad moderna con los acentos del siglo XVIII. Lo describió como un homenaje "dirigido menos de hecho al propio Couperin que a la música francesa del siglo XVIII". La obra transmite la sensación de que el presente es un diálogo perennemente abierto con el pasado. La orquestación de 1919 destaca incluso entre las orquestaciones de Ravel, siempre magníficas.La madre de Poulenc era una talentosa pianista aficionada, lo que explica la predilección del compositor por ese instrumento. Francis absorbió sus primeras influencias musicales desde una posición privilegiada debajo del piano de cola de su madre. Sinfonietta fue compuesta en 1947 y se estrenó en Londres el año siguiente, bajo la batuta de Roger Desormière. La música es ligera, incluso a veces satírica y desbordan giros populares y ritmos de baile. Se dice que Ravel admitió ante Poulenc que envidiaba su habilidad para “escribir sus propias canciones populares”. Los quisquillosos pueden notar algunas debilidades estructurales en el trabajo pero para el compositor diría en una ocasión: “no analicen mi música, ¡ámenla!” Sinfonietta fue escrita como resultado de una comisión de la BBC para celebrar la apertura de The Third Program, ahora Radio 3. Sinfonietta es su única obra para orquesta y es lo más cerca que Poulenc estuvo de escribir una sinfonía. La música está llena de su encanto e ingenio y merece ser escuchada con más frecuencia en las salas de concierto.A pesar de que hoy en día parece que la actividad musical en México es rica y variada, lo cierto es que en épocas pasadas el quehacer sonoro en nuestro país era más sabroso y ecléctico y quienes estaban encargados de hacer las programaciones exhibían un espíritu de aventura que bien pudiera servir de ejemplo en nuestro tiempo.Una de las instituciones musicales más interesantes fue la que se conoció como Conciertos de los lunes, serie periódica y sistemática de actividades musicales que en su tiempo enriqueció notablemente nuestro ámbito cultural. Fue precisamente al amparo de estos Conciertos de los lunes que nació el Homenaje a Cervantes de Moncayo, gracias a que los organizadores de la serie realizaron una velada artística en homenaje al ilustre escritor español, hijo predilecto de la ciudad de Alcalá de Henares. Tratándose de una obra con claras referencias a lo español, Moncayo bien pudo caer en la tentación de construir esta obra a base de citas folklóricas, instrumentación típica o ritmos populares claramente identificables. Prefirió, sin embargo, componer una pieza serena, elegante, de ámbito sonoro abstracto y universal en donde, acaso, es posible detectar un cierto espíritu musical arcaico.La partitura del Homenaje a Cervantes, escrita en el año de 1944, está concebida para dos oboes y cuerdas, dotación por demás austera si se le compara con la de otras obras del mismo Moncayo. La pieza está desarrollada libremente sobre un vago esquema de rondó, esquema en el que la clásica alternancia entre el estribillo y los episodios es sutil y flexible. Con este Homenaje a Cervantes Moncayo parece aludir no al Cervantes pícaro de las Novelas ejemplares sino al Cervantes contemplativo cuya mejor expresión son los momentos reflexivos de su inmortal creación, Don Alonso Quijano, el Caballero de la Triste Figura.El Homenaje a Cervantes fue estrenado el 27 de octubre de 1947, en el Teatro de Bellas Artes por la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música bajo la dirección de Luis Sandi, en un programa que incluyó otras partituras dedicadas a Cervantes. La fecha del estreno del Homenaje a Cervantes de Moncayo fue elegida para coincidir, con diferencia de unos días, con el aniversario número 400 del nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra.Este programa podrá ser disfrutado un día antes en su versión didáctica, planeada especialmente para universitarios pero abierta para todo público, cabe mencionar que en esta ocasión será completamente en francés y dedicada a los alumnos del Centro de Idiomas de la UV, la Facultad de Idiomas de la UV y a la Alianza Francesa Xalapa, con el fin de incentivar el aprendizaje y poner en práctica lo aprendido mediante la escucha del francés en boca de una persona nativa. Este concierto es de entrada libre y gratuita.Los boletos para este concierto presencial podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración) de 10:00 a 13:00, en taquilla de Tlaqná de 11:00 a 20:00, o en la página oficial de la OSX orquestasinfonicadexalapa.com. Te comentamos que el uso de cubrebocas es obligatorio, de igual manera podrá ser disfrutado este concierto a partir del día jueves 9 de diciembre en las plataformas digitales de la @OSXUV.