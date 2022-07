Obras simultáneas en Xalapa evitarán subejercicio de recursos: Regidor

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, defendió la realización de numerosas obras viales de manera simultánea por toda la ciudad, explicando que es importante utilizar todo el recurso que llega a las arcas municipales y en el tiempo establecido por la Ley, para evitar caer en un subejercicio, como según él, ocurrió en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero.Al recordar que son 200 obras y acciones las contempladas este año, lo que implica la ejecución de entre 20 o 30 por mes; manifestó que de no aplicar lo presupuestado, implicaría que el próximo año la Capital Veracruzana reciba menos recursos por no utilizar todos los del 2022."En el caso de los subejercicios, en algunos casos, en algunos fondos pueden darte menos recursos al no ejecutarlos y qué mejor que el próximo año tengamos más recursos", expresó en ese sentido.Ante las molestias de la ciudadanía por el intenso tráfico que se está presentando en las avenidas y calles donde se ejecutan las pavimentaciones, les pidió comprensión dado el beneficio a largo plazo que tendrán."Es un punto importante de aclarar porque sí es una queja constante el tema de tráfico, las molestias que se están generando con tantas obras que se están haciendo al mismo tiempo, pero también pedirle a la ciudadanía que deben entender algo, nosotros tenemos un recurso por ejecutar este año, en este ejercicio 2022", abundó.A su decir, en el Gobierno de Rodríguez Herrero no hubo estás complicaciones viales, porque "no se hizo obra en Xalapa", como sí está ocurriendo en la gestión de Ricardo Ahued Bardahuil."Se ha hecho una labor muy fuerte por parte del Alcalde y el equipo, pero que la gente entienda que es mejor estar un par de semana o meses con esta situación a ver que Xalapa esté estancada, sin obra pública y que tenga que regresar el recurso", reiteró el edil.Finalmente reiteró que el subejercicio de los recursos implicaría una afectación para los xalapeños.