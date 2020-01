Ocho de cada 10 personas están endeudadas por uso de tarjeta de crédito

Ocho de cada diez personas tienen algún problema de endeudamiento por el uso de tarjetas de crédito, pero en este año esto podría empeorar, consideró David González Rojas, delegado de la Unión de Zapatistas en Apoyo a Deudores (UZADE).



Mencionó que al cierre del 2019, esta organización captó un buen número de quejas de tarjetahabientes por cobros excesivos, pero en estos días ya se comenzaron a recibir quejas por el acoso de los despachos de cobranza.



Mencionó que el área de salud no está exenta de este tipo de casos, pues hay gente que se ha visto obligada, por necesidad, a recurrir a servicios médicos y hospitalarios pero al momento de cubrir los gastos tiene problemas.



Indicó que ante una urgencia, la gente lleva a sus seres queridos a un nosocomio y no pregunta los costos de la atención. Cuando les presentan la cuenta y ven que no les alcanza, entonces firman pagarés en blanco.



Comentó que en algunos casos ni siquiera les permiten sacar a su paciente, por lo que ahí cabría hacer un llamado a la PROFECO para que investigue esos casos.



Confió en que al menos en lo que respecta al tema de la salud, con la entrada en vigor de la atención universal, ya no se tengan tantos problemas para la población.