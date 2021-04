Ocupación hotelera en Veracruz-Boca llegó a 60% en Semana Santa

Los Días Santos dejaron una ocupación promedio del 60 por ciento en los hoteles de Veracruz y Boca del Río, refirió el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.



A pesar de que el Frente Frío número 47 ocasionó viento de norte que impidió que los visitantes disfrutaran de las playas sin restricciones, la afluencia de visitantes fue notable.



"Tuvimos un incremento en la afluencia del turismo, se pudo palpar sobre todo en la zona de playas desde el día viernes el clima nos jugó una mala pasada y se vio más incremento para el sábado, que el clima estuvo en mejores condiciones. El sábado fue el día que más porcentaje se tuvo", dijo.



A decir de Lois Heredia, el número de personas en la zona de playas fue mayor a los porcentajes de ocupación hotelera, lo que explicó que muchos llegan a casa de familiares o bien hacen viaje de un sólo día.



"Si nosotros sacamos una relación entre las personas que se veían en la playa y la ocupación que se tuvo en los establecimientos de hospedaje, no es directamente proporcional. La realidad es que muchas de esas personas no pernoctaron en los hoteles al menos".



Esta Semana Santa, si bien no ha sido la mejor en la historia, sí representa un avance con respecto a la del año pasado, en la que los establecimientos estuvieron sin operar.



Tras esta temporada, esperan recuperación, "la realidad es que los puentes o fines de semana de mejor ocupación y como lo fueron estos Días Santos, representan un respiro para el sector turístico en general. Es algo que nos ayuda a enfrentar algunos pagos".



Ahora, esperan que en la semana de Pascua se mantengan porcentajes menores pero aún con ocupación.