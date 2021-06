Ofrece IMSS vasectomías gratuitas, en Orizaba

El médico familiar responsable del módulo de planificación familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 en Orizaba, Juan Pablo Rojas López, invitó a todos los hombres con paternidad satisfecha o que hayan tomado la decisiones de no tener hijos a participar en la jornada de vasectomías del IMSS.



Apuntó que el servicio es extensivo y gratuito a la población en general, es decir derechohabientes y no derechohabientes.



"Recordemos que la vasectomía es un método definitivo e irreversible y no afecta en forma alguna la virilidad, apetito o desempeño sexual".



Explicó que el procedimiento consiste en amarrar y cortar los conductos deferentes, de esta manera los espermatozoides ya no salen a través de la eyaculación y aunque los testículos los siguen produciendo son células que se van a reabsorber sin que por ello los testículos presenten algún cambio.



Mencionó que posterior a la cirugía, el paciente debe esperar entre siete y 14 días para poder estar con su pareja, es conveniente que al reiniciar su vida sexual, utilice preservativo.



Ya para los tres meses de la intervención, o a la eyaculación entre 25 y 30 del varón, se realiza un estudio denominado espermatobioscopia, mediante el cual se analiza una muestra de esperma para determinar la ausencia de espermatozoides en el líquido seminal.



Finalmente comentó que todo momento, el IMSS en el estado mantiene el protocolo de higiene, uso de obligatorio y correcto de cubrebocas, tapando nariz y boca, lavado frecuente de manos con agua y jabón, sanitización con gel a base de alcohol al 70 por ciento y sanan distancia de al menos metro y medio.