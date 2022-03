Ofrecen asesoría legal gratuita a migrantes, en Coatzacoalcos

En lo que va del 2022, el Instituto Federal de Defensoría Pública Federal ha atendido más de 300 casos de movilidad humana debido a que los migrantes se acercan para buscar refugio en México o regularizar sus documentos.La analista especializada del Poder de la Federación en Coatzacoalcos, Joseline Abad Santos, reveló que el año pasado se dio asesoría gratuita a mil 900 migrantes que así lo solicitaron.Los migrantes que se acercan, regularmente, además del refugio humanitario, piden ayuda para poner en orden su tarjeta temporal o permanente, otros más han denunciado violación a sus derechos humanos."Damos asesoría con especialistas en materia laboral, movilidad y personas con discapacidad. En Coatzacoalcos hay mucho auge en movilidad por estar cerca de la estación migratoria de Acayucan", dijo.En esta oficina también se gestionan servicios médicos, prótesis, pensiones de bienestar por discapacidad y más.En estas oficinas también se ha dado acompañamiento jurídico a ciudadanos que están inconformes con los cobros que les hace la Comisión Federal de Electricidad, ahí entran a ayudarles los asesores en materias mixtas.Aunado a ellos se da apoyo a mujeres que quieren tener un aborto de forma pública o privada y no son atendidas por los médicos.Sonia Ramos Villa, otra de las asesoras, dijo en este sentido que hace poco hubo una solicitud para apoyar a una mujer que quería abortar, sin embargo, no pudieron intervenir porque el producto era a consecuncia de una violación."Un solo caso en el cereso es lo que nos ha llegado este año, pero no fue candidato para atenderlo porque había otras caracteristicas que no lo hacía viable para nosotros porque había un matiz de violación y no fue candidato", dijo."La Defensoría Pública aporta información de los servicios que son defensa legal por aborto, acceso a servicios médicos, apoyo a familiares víctimas de feminicidio, acceso a tratamiento por cáncer y atenciones especiales como personas adultas mayores, discapacidad, pueblos indigenas, migrantes, niños, niñas y adolescentes. Pueden llamar al defensatel 8002242426 las 24 horas, los 365 días del año y hacer una cita, damos asesorías en todas las materias, penal, sistema tradicional y nuevo sistema, actualmente en la reforma laboral también en el ámbito laboral, delitos federales en centro de justicia federal, ministerios públicos federales y más", finalizó.