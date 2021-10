Ofrecen créditos de hasta 17 mil 500 pesos a maiceros de Veracruz

A través de la Financiera Nacional de Desarrollo, productores de maíz veracruzanos podrán acceder a créditos de hasta 17 mil 500 pesos para la siembra del periodo otoño-invierno.En conferencia de prensa, Ramón Pino Méndez, presidente del Consejo Veracruzano de Productores de Maíz, señaló que es un plan piloto para el Estado, por lo que si tiene éxito, la meta para el 2022 es financiar 50 mil hectáreas para el cultivo de este grano.“Es un programa entre el Consejo Veracruzano de Productores de Maíz y la Financiera Nacional de Desarrollo, Coordinación Regional Puebla. Creemos que podemos tener éxito en esta siembra de otoño-invierno y estamos invitando a todos los productores a que se sumen con nosotros”, manifestó.Acotó que el interés que pagarían los campesinos sería del 1 por ciento mensual, estimando que al final del ciclo de cosecha, que es de seis meses, el pago sea de 1.07%.“Al productor se le puede prestar el dinero suficiente para que siembre hasta 20 hectáreas sin dejar ninguna garantía y también se le puede prestar para que siembre cerca de 200 hectáreas. Ahí tendríamos que hacer un análisis de cómo está su situación financiera”, abundó Pino Méndez.En este caso, enfatizó, se le pedirán algunos requisitos adicionales o el contrato firmado con alguna empresa, donde ésta se hace responsable de recibir el grano, pagar el crédito y darle al productor su ganancia.“Nosotros consideramos que el productor puede pagar muy bien su crédito por hectárea, solamente produciendo cuatro hectáreas. La meta de nosotros es que sean ocho, entonces el productor va a tener una ganancia aproximadamente de unos 25 mil pesos por hectárea”, estimó.El líder de los maiceros adicionó que los interesados en obtener un crédito deberán presentar su reporte de buró de crédito, su identificación oficial y los documentos de sus parcelas.“Antes se tardaban 45 días para dar contestación si el productor era beneficiario o no, ahora en cinco minutos sabemos si es sujeto de crédito y si no, por qué”, mencionó al expresar que “pasarán por alto muchas cosas” relacionadas con su historial crediticio, “porque lo que queremos es que el productor produzca”.“Nosotros lo que queremos es aumentar la rentabilidad, vamos a hacer uso de varias tecnologías. Tenemos ya una plataforma digital que nos va a permitir que desde el momento que estamos en el lugar, geoposicionamos y nos va a indicar el tamaño de la parcela que vamos a estar atendiendo”, indicó.Agregó que mediante esta aplicación tecnológica se podrán detectar plagas y enfermedades del cultivo, o si éstas se pueden presentar a los tres, cuatro o hasta cinco días siguientes, para que el técnico vaya con el productor y le dé las instrucciones correspondientes.“Vamos a echar mano de productos que no contaminen el ambiente, vamos a hacer una serie de trampeos para capturar los insectos, que son los portadores de las enfermedades que pueden reducir mucho la producción de maíz”, señaló.Además, el presidente del Consejo Veracruzano de Productores de Maíz añadió que se está planteando el uso de las semillas mexicanas, señalando que en años anteriores el 80 u 90 por cierto venían del extranjero, de un manejo transgénico.Calificó como “grave” que el 2021 cierre con un importación de 19 millones de toneladas de maíz y durante estos tres años de administración de Andrés Manuel López Obrador, aseveró, no se ha podido parar esta realidad.