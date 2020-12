Ofrecen IVEC y Centro Cultural Helénico teatro virtual para finalizar el año

A partir de este lunes 21 y hasta el miércoles 23 de diciembre, a las 17:00 horas, el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Centro Cultural Helénico invitan al Work in progress de las tres puestas en escena seleccionadas en el Concurso de Apoyo a la Producción Escénica en Veracruz, a través de las cuentas de Facebook @IVECoficial, @TeatroDelEstado y @CCHelenico.



Cabe señalar que el Work in progress, que significa ‘trabajo en proceso’, se basa en una muestra del avance del trabajo que las y los artistas beneficiados han realizado, el cual culminará en una producción que el público podrá disfrutar más adelante, cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Este ejercicio permite admirar la manufactura de los creadores contemporáneos y ayuda a los artistas a evaluar su propio proceso frente a los espectadores.



La programación digital inicia este lunes con la obra “Genoveva”, de la Compañía Nosotros, ustedes y ellos, la cual narra la historia de una mujer que nace con una discapacidad intelectual, lo que la vuelve dependiente de su madre hasta sus 30 años, momento en que su progenitora muere. Desde entonces, ella queda bajo el cuidado de sus hermanos, quienes optan por encerrarla bajo llave siempre que el hogar se queda solo con la finalidad de evitarle algún infortunio en el exterior.



El martes 22 se presenta “Todos somos la noche”, de la Compañía La Butaca Roja, donde un grupo de actores jóvenes veracruzanos indagan sobre cuatro historias personales y a partir de sus experiencias íntimas buscan la resiliencia a través de la ficción. Dichos momentos convergen en la violencia que se vive en el Estado de Veracruz, con la premisa de reescribir el pasado para no repetirlo.



Para culminar, el miércoles 23 conoceremos el avance de la puesta en escena “Neo Tártaro: un epílogo de la mundana tragedia”, de la compañía Cardinal Ballet. Esta obra de danza-teatro está protagonizada por cuatro seres abstractos que transitan por tres realidades: La divinidad del entorno, Los procesos de impurificación y El hábitat expirado.



