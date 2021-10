Ofrecen orientación para familias con desaparecidos, en Orizaba

Con el fin de orientar a la población sobre lo que puede hacer cuando se desconoce el paradero de un ser querido, integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos elaboraron un material para compartir entre la gente que pasa por una situación similar.“Si yo hubiera tenido estos materiales hace nueve años, la búsqueda de Rubí habría empezado antes y mi historia seria diferente”, señaló Araceli Salcedo Jiménez, madre de Fernanda Rubí y fundadora del Colectivo.Indicó que cuando un hijo, una hija, un esposo, no regresan a la casa, la gente no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar y se pierde tiempo valioso que podría servir para emitir una Alerta Ámber en el caso de los menores, por ejemplo.Comentó que ante ello, decidieron elaborar un material que pueda servir a quienes se lleguen a ver esa situación y así ayudar a las familias que lo necesiten.Además de dar orientación sobre los pasos a seguir, también se elaboró una cápsula en donde se da a conocer quiénes son y las situaciones en las que pueden apoyar con su asesoría y acompañamiento.En el material se explica la importancia de interponer una denuncia inmediata para que se abra la carpeta de investigación correspondiente y así solicitar la geolocalización de los equipos electrónicos que tenía la persona y, si es menor de edad, la emisión de la Alerta Ámber; información sobre el Protocolo Alba y cómo armar una ficha de búsqueda.Salcedo Jiménez mencionó que muchas familias no tienen la suerte de conocer esa información, por lo que se agradece el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja en la impresión de este material.