Olvidan a pareja de adultos mayores dentro de oficina, en Veracruz Puerto

Una pareja de unos 65 años de edad fue rescatada de un edificio de oficinas de despachos y consultorios, a donde acudieron a una cita con un abogado pero terminaron encerrados sin que nadie los oyera por más de tres horas.



Esto se dio la noche del martes, sobre la calle de Arista, entre 5 de Mayo y Madero, a donde la pareja había acudido a realizar unos trámites en un despacho de abogados. Sin embargo, no se encontraba y decidieron esperarlo a que volviera pero las demás personas no se percataron que la pareja estaba esperando y cerraron, dejándolos atrapados en el inmueble.



Ya en su desesperación comenzaron a gritar para que les abrieran pero no podían ser escuchados y le hablaron a su hija, la cual acudió a la Policía para que la ayudaran pero como no podían allanar las oficinas, le dieron aviso a los Bomberos Municipales.



Al lugar también llegó personal de Cruz Roja, ya que la mujer padece convulsiones y debido al nerviosismo se empezó a sentir mal.



Los bomberos esperaban la orden para romper la puerta y en eso llegó una mujer que abrió el inmueble, llevándose la sorpresa que la pareja de adultos mayores se habían quedado adentro del edificio.



La pareja fue sacada del edificio y atendida por los paramédicos, sin pasar a mayores.