Ómicron quizá ya estaría en Veracruz; mientras, seguirá el semáforo verde

Hay sospecha de que Ómicron ya está presente en el estado de Veracruz, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jimenez, al revelar que están subiendo los casos positivos de COVID-19.No obstante, el Mandatario refirió que por mantenernos en semáforo epidemiológico verde, no hay suspensión de actividades en el Estado.“Como es muy bien sabido, ya se tienen los indicios claros de que entra la Cuarta Ola a nivel nacional y Veracruz no es la excepción. Los casos de contagios por COVID-19 se están incrementando, tenemos la presencia todavía no formalmente documentada pero ya se sospecha que Ómicron está presente en el Estado”, expresó.Durante conferencia de prensa, García Jiménez mostró las gráficas donde se observa el incremento de contagios ante la llegada de la cuarta ola de Coronavirus.“Lo estamos presentando en otras circunstancias, ya hay una sociedad más consiente y hay una amplia vacunación lograda a través del Plan Nacional”, comentó al recordar que desde el diciembre ya había advertido que la llegada de esta variante era inminente en la Entidad.“En algún momento esto iba a suceder, que iba a alcanzar a todas las regiones del mundo y más a un Estado que tiene conexión con varios continentes a través de su amplia costa y también lo que significa geográficamente Veracruz a través de transacciones comerciales, logística de traslado y la ola de enfermedades broncorrespiratorias que se presentan en esta época”, puntualizó el Mandatario.Asentó que esta ola se va a enfrentar en mejores condiciones si todos están vacunados y adelantó que ya están garantizadas las dosis de reforzamiento para el sector educativo y la etapa de vacunación al sector médico ya está por concluirse.“Ya contamos con las dosis necesarias para el sector educativo, recuerden que el Plan Nacional de Vacunación inició con la vacunación del personal médico, ésta ya está por concluirse en Veracruz, ya casi el personal médico está vacunado. Ahora viene la etapa del magisterio”, destacó García Jiménez.Por tanto, el Gobernador adelantó que ya se tienen las 178 mil 80 dosis etiquetadas para el refuerzo del personal del sector educativo, es decir, para maestros, administrativos e intendentes, tanto de instituciones privadas como públicas.“Se va realizar del 17 al 21 de enero, tal como lo habíamos programado (…) la recepción (de las vacunas) se dio hace dos días más o menos y siempre se tiene que evaluar cuántas (dosis) llegan, en qué condiciones, las fichas técnicas, se hace una revisión, una contabilización y un reparto”, enfatizó.El Gobernador pidió a la población seguir manteniendo las medidas sanitarias para evitar más contagios de SARS-CoV-2 y observar el semáforo epidemiológico para determinar en qué color está su municipio y las actividades permitidas.“El semáforo verde implica que no hay suspensión de ningún tipo de actividad en el Estado, sólo es reiterar a la población que volvamos a comportarnos como lo hemos venido haciendo, que ha sido un comportamiento social muy importante para detener el rápido crecimiento de los contagios”, resaltó.Además, el titular del Ejecutivo recomendó a las personas que no se han vacunado en ninguna de las etapas, que acudan a los centros de inoculación a recibir las dosis respectivas, por es la única manera de enfrentar la enfermedad sin requerir de hospitalización o poner en riesgo su vida.